Іспанія

Наразі у австрійця серйозні проблеми зі здоров'ям.

Захисника мадридського Реалу Давида Алабу визнали найкращим футболістом 2023 року в Австрії. Про це повідомляє офіційний сайт "бланкос".

Капітан збірної Австрії виграв цю нагороду десятий раз та четвертий рік поспіль. Приз також присуджувався Давиду у 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 та 2022 роках.

Алаба переміг у голосуванні головних тренерів 12 клубів австрійського чемпіонату. Захисник набрав 58 очок і випередив найближчого конкурента в особі нпаданика міланського Інтера Марко Арнаутовича на 42 бали.