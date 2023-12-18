Іспанія

Австрієць отримав серйозну травму.

У матчі 17-го туру Ла Ліги Реал на своєму полі розбив Вільярреал з рахунком 4:1, проте ця перемога була затьмарена травмою основного гравця "бланкос".

На 35-ій хвилині травмувався Давід Алаба, його змінив Начо. Як стало відомо з повідомлення на офіційному сайті "королівського клубу", в австрійця діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями гравця чекає операція.

Також через травму не зміг дограти матч Ферлан Менді.

Нагадаємо, наразі в лазареті Реала перебувають Куртуа, Камавінга, Мілітао та Вінісіус.

Звіт про матч Реал — Вільярреал читайте в нашому матеріалі.