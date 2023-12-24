Іспанія

Каталонський клуб упевнений у гравці, але грошей на нього наразі немає.

Каталонська Барселона має суттєві проблеми з фінансовим забезпеченням, про що говорять останні оцінки фінансової діяльності клубу, однак "блаугранас" при цьому все одно залишаються помітно активними на трансферному ринку.

Зокрема, наріжним каменем для них наразі є питання збереження португальського нападника Жоау Феліша, який улітку перейшов на правах оренди з мадридського Атлетіко, у власному складі.

Угода завершується наприкінці сезону, і наразі "матрацники" не розглядають можливості її продовження, на чому найближчим часом точно наполягатиме Барселона.

Аби хоч-якось забезпечити впевненість столичного колективу в тому, що він таки отримає вагому частку компенсації за трансфер гравця з лісабонської Бенфіки за 127,2 млн євро влітку 2019 року, Барса вже зараз готова прописати опцію повноцінного викупу 24-річного футболіста.

Однак тільки з погашенням у 2025 році, бо наразі "блаугранас" просто не мають можливості задовільнити запити Атлетіко й не потрапити при цьому під санкції через порушення фінансового фейр-плей.

У поточному сезоні Феліш зіграв 20 матчів, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.