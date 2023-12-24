Іспанія

Скромний Антуан.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн прокоментував повторення рекорду легендарного Луїса Арагонеса. Його слова наводить RMC Sport.

"Для мене це неймовірне досягнення. Зрівнятися з Ароганесом — це фантастика.

Але, я ніколи не досягну його висот. Не думаю, що стану такою ж легендою, як він", — заявив Грізманн.

Антуан Грізманн ділить із Луїсом Арагонесом перше місце за кількістю забитих голів у складі Атлетіко за всю історію чемпіонату Іспанії – по 123 голи.