Скромний Антуан.
Грізманн, Getty Images
24 грудня 2023, 11:48
Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн прокоментував повторення рекорду легендарного Луїса Арагонеса. Його слова наводить RMC Sport.
"Для мене це неймовірне досягнення. Зрівнятися з Ароганесом — це фантастика.
Але, я ніколи не досягну його висот. Не думаю, що стану такою ж легендою, як він", — заявив Грізманн.
Антуан Грізманн ділить із Луїсом Арагонесом перше місце за кількістю забитих голів у складі Атлетіко за всю історію чемпіонату Іспанії – по 123 голи.