Від одноосібного лідерства француза тепер відділяє лише один гол.
Антуан Грізманн, Getty Images
20 грудня 2023, 16:59
Центральний нападник Антуан Грізманн зрівнявся за кількістю голів за мадридський Атлетіко з легендарним Луїсом Арагонесом, повідомляє офіційний сайт клубу.
У вчорашньому матчі 18 туру Ла Ліги "матрацники" у меншості упустили перемогу над Хетафе. У цьому поєдинку 32-річний француз відзначився дублем, наздогнавши Арагонеса у списку найкращих бомбардирів в історії клубу.
Тепер на рахунку Грізманна 173 голи у 364 матчах за Атлетіко. 123 з них він забив у Ла Лізі, 31 у Лізі чемпіонів, 13 у Кубку Іспанії, 6 у Лізі Європи.
Стати одноосібним лідером списку найкращих бомбардирів французький нападник може 23 грудня, у перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї.