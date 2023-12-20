Іспанія

Від одноосібного лідерства француза тепер відділяє лише один гол.

Центральний нападник Антуан Грізманн зрівнявся за кількістю голів за мадридський Атлетіко з легендарним Луїсом Арагонесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

У вчорашньому матчі 18 туру Ла Ліги "матрацники" у меншості упустили перемогу над Хетафе. У цьому поєдинку 32-річний француз відзначився дублем, наздогнавши Арагонеса у списку найкращих бомбардирів в історії клубу.

GRIEZMANN JOINS LUIS ARAGONÉS AS TOP SCORER IN ATLETI'S HISTORY pic.twitter.com/xXKTs5cubm — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 19, 2023

Тепер на рахунку Грізманна 173 голи у 364 матчах за Атлетіко. 123 з них він забив у Ла Лізі, 31 у Лізі чемпіонів, 13 у Кубку Іспанії, 6 у Лізі Європи.

Стати одноосібним лідером списку найкращих бомбардирів французький нападник може 23 грудня, у перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї.