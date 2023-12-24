Іспанія

Барса хоче покращити фінансове становище.

Нападник Барселони Роберт Левандовські може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, каталонці зв'язувалися з агентом із Саудівської Аравії, щоб той озвучив варіант трансферу в червні до одного з місцевих клубів.

Зазначається, що частина людей у ​​керівництві Барселони незадоволена грою 35-річного польського форварда.

Цього сезону, Роберт Левандовські зіграв за Барсу 21 матч, забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.