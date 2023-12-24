Іспанія

В Мадриді можуть не зрозуміти бразильця.

Нападник бразильського Палмейрасу Ендрік, який наступного літа перейде до мадридського Реалу, розповів, що він надихався грою колишнього форварда Барселони Луїса Суареса. Цитує гравця збірної Бразилії Mundo Deportivo.

"Я бачив багато матчів Суареса за Барселону. У мене в пам'яті залишився його гол у ворота ПСЖ після того, як він обіграв Тьяго Сілву та Давіда Луїса. Я багато чому навчився у нього, і він багато привніс у бразильський футбол.

Також, Карім Бензем для мене ідеальний нападник, хоча зараз він знаходиться в Саудівській Аравії, але багато років успішно грав за Реал Мадрид. Він чудово розуміє гру у всіх сенсах. Один з найкращих нападників у світі вже довгий час.

Гаррі Кейн та Голанд теж знаходяться на космічному рівні", — сказав бразильський вундеркінд.

Цього сезону, 17-річний Ендрік зіграв за Палмейрас 53 матчі, забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.