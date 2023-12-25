Іспанія

Українець нарозхват.

Нападник іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик проводить фантастичний сезон. 26-річний українець у складі каталонського клубу зробив 16 результативних дій у 17 матчах Ла Ліги, поступаючись за цим показником лише космічному Джуду Беллінгему з мадридського Реалу, тож зовсім не дивно, що в боротьбі за Артемом вишикувалася низька європейських топ-клубів.

Як повідомляє Екрем Конур, в підписанні Довбика дуже зацікавлені каталонська Барселона та мадридський Атлетіко. Враховуючи, що цього сезону нападник вже був заграний за два клуби, "блаугранас" та "матрацники" спробують оформити трансфер гравця наступного літа.

Діючий контракт Артема Довбика з Жироною діє до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.