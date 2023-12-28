Іспанія

Football.ua — про головне року в іспанській Ла Лізі.

Іспанія у 2023 році порадувала багатьма цікавими подіями. Багато різних клубів здивували чи навпаки розчарували. Необхідно згадати основні моменти. У цьому матеріалі поговоримо саме про це.

Команда року: Атлетіко Мадрид

Дану нагороду віддаємо колективу Дієго Сімеоне. Звісно, "рохібланкос" не виграли жодного трофею у календарному році, втім головним є перебудова, яку робить головний тренер. Не так давно Атлетіко асоціювався з прагматичним стилем і "автобусом", а тепер забиває дуже багато, демонструючи впевнений та яскравий футбол, що приносить свій результат.

Якщо брати до уваги суто 2023-ій, то в Іспанії важко назвати більш ефективну команду в плані набору пунктів і забитих голів. Позмагатися за чемпіонство минулого сезону не вдалося лише через невдалу першу половину кампанії, а зараз враховуючи нестабільність Барселони та проблеми Реала з пошкодженнями, цілком реально виграти турнір.

Здавалося, що побудувати симпатичний атакувальний проект досвідченому тренеру не вдасться, втім йому це поступово вдається і даний факт викликає велике захоплення. Мадридський колектив став грати більш гнучко, виступати із трійкою захисників, що перебудовується в п'ятірку в обороні. Почали прогресувати деякі гравці, хтось, як Сауль Ньїгес, повернули собі чудову форму, а попереду виступає зірковий дует Антуан Грізманн — Альваро Мората. Іспанський форвард потребує довіри, щоб демонструвати свої найкращі якості, яку вдалося отримати завдяки чудовій роботі тренерського штабу.

Необхідно далі виступати стабільно, а також намагатися вигравати трофеї. Можливо, нинішній стиль зможе принести їх зовсім скоро.

Прогрес року: Жирона

Навряд чи хтось міг би уявити, що команда Мічела зможе демонструвати подібні результати ще навесні. Тоді після чудового трансферу Віктора Циганкова і непоганого завершального етапу сезону цікаво було спостерігати за виступами "червоно-білих", втім літні продажі і ресурси говорили про те, що якщо і вдасться когось приємно здивувати, то максимум завдяки потраплянню до єврокубків. Цієї кампанії ми бачимо, що їхні амбіції куди вище. Станом на зараз несподіване друге місце і однакова кількість пунктів з Реалом.

Чудовий пресинг і контрпресинг, якісна гра у перехідних фазах, непогана взаємодія усіх гравців та серйозні підсилення, наприклад, Артем Довбик, що допомагає у підіграші і забиває важливі голи. Комплексно це дозволяє грати у різноманітний футбол, який не можна назвати випадковістю через реалізацію тренерських ідей нинішнього наставника.

Говорячи про Віктора Циганкова і Артема Довбика окремо зазначаємо, що обидва українських представники доводять тезу стосовно успішності виступів своїх співвітчизників у топових лігах Європи. Можливо, як вказують деякі ЗМІ, їх скоро очікуватиме підвищення.

Справжня казка цієї команди продовжується. Буде дуже цікаво подивитися, чи вдасться поборотися за трофей на дистанції кампанії.

Регрес року: Барселона / Севілья

Барселона виграла чемпіонат Іспанії, втім до якості її гри виникали питання ще в другій половині минулого сезону. Мали місце зустрічі, де колектив Хаві забивав мінімум голів чи взагалі не міг цього зробити. Проблеми продовжилися нинішньої кампанії, коли були спад у результатах і формі Роберта Левандовські. Якщо поразку Реалу у Класіко ще якось можна виправдати силою опонента, то домашня невдача із Жироною чітко показує, що необхідно дещо змінювати.

Далеко не факт, що нинішньому головному тренеру вдасться залишитися на своїй посаді, отже потрібно почати стабілізувати виступи у другій половині кампанії. Перш за все у позиційній атаці, де необхідно побудувати більш чітку структуру, тому що позиційна оборона виглядає налагодженою.

Окрім того, нікуди не поділися фінансові проблеми. Вдалося оформити переходи статусніх гравців у попередні літні трансферні вікна, але враховуючи бажання в майбутньому створити Суперлігу і можливе виключення з Ліги чемпіонів через фінансовий фейр-плей необхідно намагатися заробляти гроші шляхом виграшу трофеїв або регулярній грі у високій стадії головного єврокубку.

Прямо зараз відбувається погіршення виступів, що враховуючи конкуренцію у Прімері теоретично може призвести до боротьби за престиж у четвірці, не перемогу у турнірі. Будемо спостерігати і оцінювати трансформацію чемпіона Іспанії.

Севілью ми внесли до подібного блоку минулого року, насправді з того моменту мало що змінилося. Головною новиною стала перемога команди у Лізі Європи. Звільнивши Хулена Лопетегі і після невиправданого повернення Хорхе Сампаолі, як підсумок запросили Хосе Луїса Менділібара, що виявилося чудовим рішенням. Саме його робота дозволила налагодити гру і тріумфувати у другому єврокубку, що принесло вихід у Лігу чемпіонів.

На даному факті приємні результати завершуються. Серйозний провал у групі, невдалі виступи у чемпіонаті, що підсумково навряд чи дозволить зберегти всіх лідерів та повернутися на звичні реалії.

Стабільність року: Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад викликає симпатію багато сезонів під керівництвом Іманола Альгуасіля. За час роботи тренера окрім інших числених досягнень вдалося повернутися до Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті баскський колектив традиційно створює проблеми завдяки свому стилю і ідеям. Якихось великих ресурсів в нього немає, втім якісна селекція та грамотна структура дозволяють бути в топі чемпіонату, давно стабільно виступати у єврокубках. Достатньо приємно спостерігати за його прогресом, який може слугувати рецептом успіху для інших представників у чемпіонаті Іспанії.

Цієї кампанії команда з Сан-Себастьяна продовжує виглядати традиційно добре. Буде цікаво подивитися, чи вдасться їй зайняти місце у четвірці.

Перебудова року: Реал Мадрид

Минулого літа іспанський гранд продав Каріма Бензема у Аль-Іттіхад, отже поступово шукає варіанти компенсації трансферу зіркового форварда. Багато хто очікував побачити Кіліана Мбаппе, проте у новий сезон довелося входити із Хоселу на даній позиції, а також змінювати ролі деяких гравців. Наприклад, Джуда Беллінгема та Родріго. Це наразі приносить результат.

Колектив Карло Анчелотті є лідером Прімери, вийшов з групи Ліги чемпіонів, отже поки що все працює, як належить. Єдиною проблемою є пошкодження, що можуть змусити взимку купляти когось на трансферному ринку, втім навіть якщо не вдасться придбати когось та підсилити свій склад, наступного вікна можна очікувати переходи кількох статусних гравців. Враховуючи ситуацію у Барселоні і деякі нюанси в конкурентів є можливість якісно завершити важливий етап зміни поколінь, що розпочався декілька років тому. Реал доводить ефективність цього практично кожної кампанії.

Найкращий гравець року: Антуан Грізманн

Дуже серйозний прогрес зробив французький гравець у календарному 2023-му році. Йому вдалося повернути собі ту форму, яку він раніше демонстрував у складі мадридського Атлетіко. 10+10 у другій половині минулого сезону, 16+2 зараз і окрім того якісні та солідні дії в обороні, що дозволяють команді йти у числі лідерів іспанського чемпіонату, демонструючи чудовий атакувальний стиль.

Найкращий молодий гравець року: Джуд Беллінгем

Дебюту англійського гравця у складі Реалу не очікував ніхто, тому що він набрав неймовірні бали результативності завдяки своїй новій ролі, яку йому підібрав тренер Карло Анчелотті. Наразі півзахисник не лише допомагає у захисті, а намагається також ефективно вбігати в штрафний майданчик опонента та робити спроби відмітитися голом. На його рахунку багато дуже важливих м'ячів, наприклад, дуплет у ворота Барселони, що дозволило обіграти головного конкурента. Необхідно відмітити і його впевненість в собі, що враховуючи невиликий досвід на такому рівні є дійсно неймовірним скілом.

Якщо Джуду Беллінгему далі буде виходити демонструвати подібні цифри, то можемо побачити нового супергравця у європейському футболі, який буде конкурувати із іншими зірками топових чемпіонатів. Наразі це виглядає реальним завданням.

Тренер року: Карло Анчелотті

Реал Мадрид проходить етап невеликої перебудови, тому необхідно максимально якісно налагодити даний процес, що робить тренерський штаб. Враховуючи нинішні проблеми клубу виходить дуже непогано. Головна зміна полягає у тактичному переході на 4-4-2 із новою роллю важливого трансферу мадридської команди минулого літа. Окрім того, демонструють непогані виступи також інші гравці.

Ці вагомі аргументи дозволяють назвати доволі очевидного кандидата. Однозначно були інші серйозні опоненти, необхідно розглядати саме основні регулярні досягнення враховуючи тактичні експерименти і результати.