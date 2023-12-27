Іспанія

У Мадриді задоволені грою аргентинця.

Центральний півзахисник Атлетіко Родріго де Пауль навряд опиниться в Ювентусі за підсумками зимового трансферного вікна, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Туринці зверталися до мадридців щодо трансферу 29-річного аргентинця, але отримали відмову. "Матрацники" задоволені рівнем гри де Пауля та не готові відпускати своїх півзахисників зараз.

У цьому сезоні де Пауль вже взяв участь у 19 матчах Атлетіко у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.