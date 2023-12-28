Іспанія

Форвард уже планує, де буде проводити час після завершення європейського етапу кар’єри.

Напередодні французький нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн дав розлоге інтерв’ю іспанський пресі, у якому розповів про своє бажання в свій час завершити виступи на теренах Європи та поїхати догравати до Сполучених Штатів Америки, фанатом культури яких він є.

"Я хочу завершити європейський етап своїй професійної кар’єри в мадридському Атлетіко. Я знаю, що клуб підтримує мене в цьому прагненні й хоче, аби я доклав зусиль заради його перемог.

Що буде потім? Після Європи я хотів би грати в MLS, як я завжди й казав. Але Атлетіко майже на 100% буде моїм останнім клубом в Європі. Це місце, де я хочу бути, де я почуває себе найбільш щасливим. Тут я вдома.

Я ще не знаю, чи це буде Маямі, чи Лос-Анджелес. Це два чудових міста. Мені подобається менталітет і культура шоу-бізнесу в Сполучених Штатах.

Девід Бекхем? Якщо він захоче бачити мене в своєму клубі, то я радо піду назустріч. Але поки що всі мої думки пов’язані з Атлетіко", — заявив французький виконавець.

Грізманн у поточному сезоні забив 16 голів та віддав дві гольові передачі в 24 матчах.