Іспанія

Італійцю нададуть на розгляд новий контракт.

Італійський головний тренер Карло Анчелотті є одним із найбільш успішних менеджерів за всю історію мадридського Реала, оскільки за дві каденції на чолі клубу встиг здобути чималу кількість трофеїв та отримати всесвітнє визнання.

Однак його чинний контракт добігає до завершення вже наступного літа, тоді як останні дев’ять місяців тільки й розмов про те, чи продовжуватиме він взаємини з клубом.

Наразі жодних остаточних рішень не було ухвалено, і пропозиція збірної Бразилії для Карло залишається актуальною.

Проте, як стверджує іспанська преса, Реал для себе вже ухвалив рішення, що одразу після завершення розіграшу Суперкубка Іспанії італійцю на розгляд подадуть новий контракт.

Позиція Анчелотті з цього питання залишається незмінною — він буде працювати в Реалі стільки, "скільки зможе".