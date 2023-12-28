Іспанія

"Бланкос" працюють над підсиленням складу.

Мадридський Реал розглядає можливість повернути свого вихованця Маріо Хіла, який зараз виступає у складі римського Лаціо. Про це повідомляє Mundo Deportivo

За інформацією джерела, "королівський" клуб розглядає 23-річного центрального захисника в якості заміни травмованому Давіду Алабі.

Зазначається, що Реал, який продав вихованця своєї "кантери" у Лаціо влітку 2022 року за шість мільйонів євро, залишив за собою 50% прав на футболіста та опцію зворотнього викупу гравця.

Цього сезону, Маріо Хіла зіграв за римлян вісім матчів.