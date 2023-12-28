Іспанія

Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії намагається підсилити свій склад.

Представник іспанської Ла Ліги Сельта підписала вільного агента бразильця Жаілсона. Про це повідомляє офіційний сайт галісійського клубу.

Контракт з 28-річним опорним півзахисником розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження на один сезон для клуба.

Останнім місцем роботи гравця був представник бразильської Серії А Палмейрас, за який він відіграв у цьому сезоні 26 матчів та зробив одну гольову передачу.

Наразі, Сельта посідає 18 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 13 пунктів після 18 зіграних турів.