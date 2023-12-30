Іспанія

Легенда клубу.

Атлетік Більбао підписав новий контракт з одним із лідерів команди Іньякі Вільямсом. Про це повідомляє акаунт баскського клубу у соцмережі Х.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 11.4 млн. євро на рік.

"Для мене велика честь мати можливість продовжувати грати з моїм братом Ніко Вільямсом на Сан-Мамесі, що робить мою команду щасливою. Це здійсненя мрії, якої ми прагнули все життя. Я сподіваюся залишитися тут ще на багато років. Це послання для дітей, які приходять грати за Атлетік", — заявив 29-річний нападник після підписання нового контракту.

Цього сезону, Іньякі Вільямс зіграв за Атлетік 19 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.