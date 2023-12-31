Іспанія

Клуб може зберегти одного зі своїх лідерів.

Жирона не планує взимку продавати Алейша Гарсію в Барселону - повідомляє Marca.

Незважаючи на те, що контракт захисника містить пункт про відступні у розмірі 20 мільйонів євро, погане фінансове становище чемпіона Іспанії означає, що їм важко буде підписати його, незважаючи на те, що, як повідомляється, був початковий контакт щодо потенційного трансферу.

Сенсаційний лідер Прімери не хоче відпускати когось зі своїх лідерів.

Цього сезону він провів 18 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти.