Іспанія

Каталонці створюють найбільшу сенсацію в Європі.

Жирона за 16 турів набрала 41 очко в чемпіонаті Іспанії, що є найкращим результатом у ТОП-5 європейських чемпіонатах.

Для порівняння, Ліверпуль, який є лідером АПЛ, набрав 37 очок за 16 ігор, ПСЖ у чемпіонаті Франції – 36 пунктів у 15 матчах, Інтер у Серії А – 38 балів у 15 поєдинках, а Баєр – 36 очок у 14 зустрічах.

В попередньому турі чемпіонату Іспанії Жирона на виїзді обіграла Барселону, а Артем Довбик відзначився забитим м'ячем.

Раніше повідомлялось, що Жирона — третя команда в історії Ла Ліги, яка виграла 7 виїзних матчів поспіль.