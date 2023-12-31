Іспанія

Італієць задоволений новим контрактом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував продовження контракту з клубом до 2026-го року. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Я радий продовжити мріяти у цьому клубі, із цими фанатами, з цими гравцями. Цей щасливий день мені слід відзначити у календарі.

Я продовжив контракт тому, що команда останніми роками досягала успіху, як і цього сезону. Клуб бачить, що між нами добрі стосунки, і це дуже важливо, оскільки без хороших стосунків між тренером та гравцями клуб успішним бути не може. Я дякую клубу за новий контракт, але також дякую і футболістам, які демонструють приголомшливе ставлення до справи.

Реал для мене – це перш за все сім'я. Атмосфера у цьому клубі дуже схожа на сімейну і все починається із президента. Кожен з нас проявляє себе з кращого боку тому, що працює у сімейній атмосфері", — заявив щасливий Папа Карло.