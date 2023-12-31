Іспанія

У австрійського захисника "вершкових" проблеми з коліном.

Повернення захисника мадридського Реала Давіда Алаби може бути відкладено на невизначений термін. Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес де Мон у своєму твіттері.

Нагадаємо, 31-річний австрієць пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна у матчі 17 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (4:1).

За інформацією джерела, відновлення футболіста буде відкладено. Для того, щоб спробувати відновити хрящ, було зроблено мікропроколи, які повинні сприяти притоку крові до тканин.

Саме через це повернення австрійця буде відкладено.

Нинішнього сезону Алаба провів 17 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.