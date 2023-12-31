Іспанія

На черзі Суперліга.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про президента "королівського" клубу Флорентіно Пересе. Цитує італійця офіційний сайт "вершкових".

"Я вважаю його главою сімейства і людиною, яка досягла у футболі того, що не вдавалося нікому іншому.

Він, як і раніше, дуже вмотивований, це найголовніший вболівальник клубу. Він був ним із самого дитинства та відчуває до Реала особливе кохання.

Президент утримує клуб на вершині. Те, що він зробив за останні 20 років, було дуже важливим для Реала. Як і те, що зробив Сантьяго Бернабеу (президент клубу з 1943 по 1978 роки ред.) у 50-ті роки минулого століття", — сказав Анчелотті.