Іспанія

Але клуб знайшов потенційне вирішення проблеми.

Реал не підписуватиме нових захисників у зимове трансферне вікно, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, після вивчення ринку у Мадриді вирішили не купувати та не орендувати нового гравця оборони, якщо не буде нових травм.

Незважаючи на травми, у клубі вирішили обійтися трьома гравцями, які можуть зіграти у центрі захисту: Антоніо Рюдігером, Начо Фернандесом та опорником Орельєном Чуамені.

Останній дав тренеру Карло Анчелотті згоду зіграти на позиції центрального захисника, хоч це йому не дуже подобається.

Цього сезону Чуамені провів 13 матчів у Ла Лізі: на його рахунку один гол.