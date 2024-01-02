Іспанія

Скрутне фінансове становище впливає на трансферу політику команди.

Каталонська Жирона з моменту початку сезону продовжує вражати результатами власних виступів у іспанській Ла Лізі, тож не дивно, що чергове трансферне вікно принесло немало чуток щодо можливих переходів її гравців.

Один із лідерів команди Мічела, центральний півзахисник Алейш Гарсія, потрапив до поля зору Барселони й наразі клуби ведуть поміж собою перемовини щодо його можливого трансферу.

Але будь-які рухи в цьому напрямку очікувано зупиняються на питанні грошей, бо 26-річний виконавець є лідером "червоно-білих", тому менш аніж за 20 млн євро Жирона взагалі не готова розпочинати будь-які розмови.

Барселона тим часом розраховує лише на 10 млн євро й хоче повторити досвід трансферу Оріоля Ромеу зразка літа минулого року, за якого спочатку вимагали 10 млн євро, але за кілька раундів перемовин вартість трансферу знизилась до 3,8 млн євро.

Уникнути цього сценарію розвитку подій Жироні може допомогти термін контракту з Гарсією, що спливає лише влітку 2026 року.

Барселона тим часом хоче збити ціну до 12 млн євро й максимум готова витратити 15 млн євро.

Гарсія в поточному сезоні відіграв 18 матчів, забивши три м’ячі та віддавши чотири гольові передачі.