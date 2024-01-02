Іспанія

Він виграв чемпіонат світу у 2023 році.

Реал слідкує за 20-річним воротарем із Уругваю, повідомляє AS.

За інформацією джерела, увагу іспанського клубу привернув Рандаль Родрігес, який виступає в системі Пеньяроля.

Реал має гарні стосунки з Пеньяролем. Родрігеса можна буде придбати у формі повноцінного трансферу або взяти в оренду з опцією викупу. Якщо Реал вирішить підписати 20-річного футболіста, то його, ймовірно, буде відправлено до другої команди клубу – Кастільї.

У 2023 році Родрігес став переможцем чемпіонату світу у віковій категорії U-20 у складі збірної Уругваю.