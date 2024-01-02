Іспанія

Форвард Атлетіко розповів про трансферні деталі своєї кар’єри.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко змагатиметься за путівку до наступного раунду змагань проти міланського Інтера.

Нападник "матрацників" Альваро Мората, якому добре знайомий італійський футбол на власному досвіді виступів за туринський Ювентус, розповів, як футбольна доля свого часу ледь не завела його до складу "змій".

"Інтер? Це чудова команда. Буде важко, але я впевнений, що вони теж не мають особливого бажання грати проти нас.

Це виклик, який може стати для нас справжнім випробуванням. Наш матч цілком міг би стати півфіналом або навіть фіналом Ліги чемпіонів.

Маротта свого часу привів мене до Ювентуса, і в нас завжди були дуже хороші стосунки. Так, це правда, що я був дуже близький до Інтера.

Але потім я поговорив з Сімеоне, і, на щастя, у мене було кілька варіантів, але врешті-решт найкращим рішенням було залишитися в Мадриді.

Це була розмова віч-на-віч, під час якої ми багато чого розповіли один одному, обмінялися думками, і я вирішив, що краще продовжувати. Я завжди захоплювався ним як тренером зі сторони, і мені дуже приємно працювати з ним зараз. Я завжди про це говорив.

Цього літа все було зроблено для того, щоб я міг залишитись в Атлетіко.

Я просто насолоджуюся виступами на Метрополітано, разом із уболівальниками та командою. У нас чудовий колектив, але ми повинні вдосконалюватись.

Ми насолоджуємося кожною пригодою, кожним тренуванням, і тому виграти титул Ліги чемпіонів із моїми партнерами по команді було б неймовірно", — заявив іспанський виконавець.

Мората в цьому сезоні забив 14 голів та віддав три гольові передачі в 23 матчах.