Керманич "блаугранас" підтвердив, шо каталонці не можуть підписати двох зірок сучасного футболу.
Хаві Ернандес, Getty Images
03 січня 2024, 18:51
Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес відповів на питання щодо можливого підписання центрфорварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та нападника Парі Сен-Жемер Кіліана Мбаппе.
"Голанд та Мбаппе? На жаль, ми не можемо дозволити собі таких гравців.
Я задоволений тими футболістами, які у мене є. Нам потрібно вийти на свій найкращий рівень, бо в цьому клубі ми завжди маємо бути на висоті", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що президент мадридського Реала Флорентіно Перес хотів би бачити у таборі "вершкових" як Кіліана Мбаппе, так і Ерлінга Голанда.