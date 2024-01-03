Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес відповів на питання щодо можливого підписання центрфорварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та нападника Парі Сен-Жемер Кіліана Мбаппе.

"Голанд та Мбаппе? На жаль, ми не можемо дозволити собі таких гравців.

Я задоволений тими футболістами, які у мене є. Нам потрібно вийти на свій найкращий рівень, бо в цьому клубі ми завжди маємо бути на висоті", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що президент мадридського Реала Флорентіно Перес хотів би бачити у таборі "вершкових" як Кіліана Мбаппе, так і Ерлінга Голанда.