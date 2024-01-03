Іспанія

Керманич "блаугранас" підтвердив, шо каталонці не можуть підписати двох зірок сучасного футболу.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес відповів на питання щодо можливого підписання центрфорварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та нападника Парі Сен-Жемер Кіліана Мбаппе.

"Голанд та Мбаппе? На жаль, ми не можемо дозволити собі таких гравців.

Я задоволений тими футболістами, які у мене є. Нам потрібно вийти на свій найкращий рівень, бо в цьому клубі ми завжди маємо бути на висоті", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що президент мадридського Реала Флорентіно Перес хотів би бачити у таборі "вершкових" як Кіліана Мбаппе, так і Ерлінга Голанда.