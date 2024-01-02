Іспанія

Президент "вершкових" націлився на створення суперзіркового дуету у нападі.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес хоче бачити у стані "вершкових" не тільки Кіліана Мбаппе, але й Ерлінга Голанда, повідомляє видання Le Parisien.

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Наразі невідомо, коли та як саме Перес планує досягти бажаного, але спробувати підписати гравців Реал може здійснити вже цієї зими.

Як відомо, мадридці зараз ближчі до переходу Мбаппе, який може опинитися у клубі вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, головний тренер Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що не буде відповідати на запитання щодо потенційного трансферу французького нападника.