Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та мадридський Атлетіко.

Каталонська Жирона прийматиме мадридський Атлетіко на Монтіліві в рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після нічиєї проти севільського Бетіса (1:1), залучив до стартового складу Валері в трійці в центрі поборони, тоді як Артем Довбик очолить напад, але Віктор Циганков продовжує відновлення після травми.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над андалузькою Севільєю (1:0), використав із перших хвилин Ліно на лівому фланзі, тоді як Ермосо зіграє в трійці центральних захисників, а Льоренте розташується в центрі поля.

Жирона: Гассаніга — Валері, Блінд, Е. Гарсія — Коуту, Мартін, А. Гарсія, Гутьєррес — Торре, Довбик, Савіо.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Арнау, Ібра, Стуані, Порту, Хуанпе, Соліс, Яакобішвілі.



Атлетіко: Облак — Рікельме, Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно — Льоренте, Де Пауль, Коке — Мората, Грізманн.

Запасні: Грбич, Гоміс, Аспілікуета, Савич, Моліна, Галан, Морено, Сауль, Депай, Корреа.



Гра Жирона — Атлетіко почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.