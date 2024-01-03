Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 19-го туру Прімери, який пройде 03 січня та розпочнеться о 22:30.

У рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Жирона та Атлетіко. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — АТЛЕТІКО

СЕРЕДА, 03 СІЧНЯ, 22:30. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Новий рік розпочинається чудовим матчем. Жирона на даний момент займає друге місце в таблиці Ла Ліги і стала найбільшим сюрпризом цього сезону. Раніше вона зіграла внічию з Бетісом (1:1), і в цьому матчі їм доведеться покращити результат, якщо вони хочуть не відпускати далеко Реал Мадрид.

Атлетіко Мадрид, з іншого боку, на даний момент посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату і показує досить вражаючі результати цього сезону, демонструючи якісний атакувальний футбол. У попередньому матчі "лос кольчонерос" перемогли Севілью з рахунком 1:0 і цього тижня хочуть досягти подібного результату. Колектив Дієго Сімеоне протягом наступних місяців намагатиметься демонструвати доволі хороші результати, щоб всерйоз створювати конкуренцію у чемпіонській гонці. Жирона є унікальною командою, але не в кожній зустрічі демонструє впевненість, в деяких іграх за якістю опоненти їй не поступаються, тому не дуже легко виокремити фаворита у цьому матчі.

Віктор Циганков нещодавно отримав пошкодження і тільки повертається після нього. Втім, Мічел на передматчевій прес-конференції сказав, що буде вирішувати стосовно вінгера лише перед самою зустріччю.

На даний момент обидві команди знаходяться на схожому рівні і забивають багато голів.

Вболівальникам варто готуватися до матчу, насиченого враженнями та емоціями. Можливо, ми побачимо багато голів, але статистика попередніх зустрічей говорить про інше. Лише одного разу було забито більше трьох голів, а точніше шість. Це відбулося у 2019 році.

Історія суперництва обох команд сягає попередніх майже семи років. До того ж, Жирона жодного разу не вигравала в Атлетіко. Тому робити якісь прогнози важко. З восьми поєдинків мадридський колектив виграв лише тричі, але не програв жодного матчу — решта завершилися нічиєю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуто, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Мартін, Е. Гарсія, А. Гарсія, Савіо — Довбик

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ермосо — Рікельме, Коке, де Пауль, Ліно — Грізманн, Мората

Не зіграють: Вілья, Лопес, Роха, Кастін — Барріос, Вітоло, Лемар, Союнджу

Під питанням: Артеро, Б. Гарсія, Еррера, Циганков — Льоренте

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