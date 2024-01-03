Іспанія

Український форвард випередив Джуда Беллінгема серед лідерів чемпіонату Іспанії за системою гол+пас у поточному сезоні.

У рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на власному полі зустрілася з мадридським Атлетіко на Монтіліві.

На 39-ій хвилині, за рахунку 2:1 на користь каталонців, Жирона на лівому фланзі розіграла кутовий під подачу Алейша на ближній кут воротарського майданчику, де Артем Довбик спиною до воріт продовжив атаку передачею на Дейлі Блінда, який і вразив ворота Атлетіко.

ВІДЕО АСИСТА АРТЕМА ДОВБИКА:



Після перевірки системи VAR ми упевнилися, що нідерландець уникнув офсайду, тому український форвард Жирони записав на свій рахунок п'ятий асист у поточному сезоні Ла Ліги.

Також на рахунку Артема Довбика є 11 забитих м'ячів у рамках чемпіонату Іспанії.

Відзначимо, що завдяки цьому асисту в матчі з "матрацниками" Артем Довбик (11+5) випередив Джуда Беллінгема з Реала (13+2) серед лідерів за системою гол+пас у поточному сезоні Ла Ліги.