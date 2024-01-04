Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 3 січня 2024 року, 22:30.

У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі перемогла в надзвичайно видовищному матчі проти мадридського Атлетіко.

І двох хвилин гри не минуло, як команда Мічела відкрила рахунок, але зусиллями Морати гості доволі швидко відігрались.

Проте ще до перерви Жирона відвантажила суперникам ще два м’яча, на що ледь не отримала аналогічну відповідь від того-таки Альваро, але лише один додатковий гол нападника Атлетіко зарахували.

Мората виправив це вже на початку другого тайму, після чого розв’язки довелось чекати аж до компенсованого часу, коли красень-гол поклав Мартін і дозволив своїй команді не відпустити Реал у вільне плавання.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Атлетіко в 19 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Атлетіко 4:3

Голи: Валері, 2, Савіо, 27, Блінд, 39, Мартін, 90+1 — Мората, 14, 44, 54

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Мартін — Савіо (Порту, 89), Валері (Соліс, 59), А. Гарсія, Торре (Арнау, 67) — Довбик (Стуані, 67).

Атлетіко: Облак — Рікельме (Корреа, 77), Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно (Моліна, 46) — Льоренте, Де Пауль (Депай, 85), Коке — Мората (Аспілікуета, 89), Грізманн (Сауль, 89).

Попередження: Ермосо