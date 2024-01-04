Іспанія

Керманич Жирони прокоментував перемогу над Атлетіко.

Каталонська Жирона напередодні дотиснула мадридський Атлетіко у видовищному домашньому двобої в рамках дев’ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Жирона — Атлетіко 4:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував виступ власних підопічних.

"Це була історична ніч для клубу, міста та провінції. Ми дуже задоволені. Ми зіграли видовищний перший тайм, але рахунок 3:2 нас не надто задовольняв.

У другому таймі було помітно, що Атлетіко збирається хід подій, але заміни згодом додали нам необхідної енергії. В останні 20-25 хвилин кожна з команд могла завдати вирішального удару, і гол Івана Мартіна в підсумку був просто чудовим.

Це була чудова гра, із неймовірним менталітетом для нашої команди. Стійкість цього колективу — це те, що робить мене найбільш щасливим. Часом нас перегравали на полі, але ми знали, як потрібно правильно страждати, триматись і чекати свого моменту.

Урешті-решт нас було винагороджено чудовим голом. Історичний вечір.

Наша мрія — потрапити до єврокубків. Наразі ми не можемо йти на рівних із такою командою, як Реал Мадрид. Ми виключно мріємо потрапити до єврокубків.

Іван Мартін? Цінність, якою наділяють його власні товариші по команді, є найважливішим показником якості цього гравця. Ти можеш щодня дурити вболівальників, пресу, але не своїх товаришів по команді.

Іван Мартін завоював довіру їх усіх своєю поведінкою й робить їх кращими. Сподіваюсь, що цей гол не надто запаморочить йому голову.

Найкраще зараз те, що на нас невдовзі чекає кубковий матч, і ми не зможемо занадто довго перебувати в ейфорії. Коли ми перемогли Барсу, ми занадто довго отримували схвальні коментарі, тоді як нам потрібно було змагатись далі.

Святкувати перемогу — це добре для команди, але зараз нам треба грати з прицілом на Кубок", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Жирона зіграє на виїзді проти Альмерії.