Іспанія

Поляк тимчасово змінив клубну прописку.

Гранада оголосила про підписання центрального захисника РБ Зальцбург Каміля Пьонтковскі, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

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До нового клубу 23-річний полк приєднався на правах оренди до кінця цього сезону. Наразі захист Гранади є другим найгіршим у Ла Лізі. Протягом першого кола турніру вони пропустили 40 голів, гірший показник лише в Альмерії (43).

У цьому сезоні Пьонтковскі взяв участь у 10 матчах РБ Зальцбург у всіх турнірах, відзначившись голом. Його контракт з австрійським клубом розраховано до кінця червня 2026 року.