Іспанія

Втрата "вершкових".

Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес через травму пропустить Суперкубок Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт "бланкос".

Зазначається, що 32-річний іспанець отримав пошкодження напівсухожильного м'яза, що розташовується на задній поверхні стегна. Васкес травмувався під час сьогоднішнього тренування.

Захисник Реала пропустить близько трьох тижнів. Він не візьме участь у Суперкубку Іспанії, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Цього сезону, Лукас Васкес відіграв за "королівський" клуб 20 матчів, забив один м'яч та віддав три гольові передачі.

Суперкубок Іспанії пройде з 10 по 14 січня 2024 року.