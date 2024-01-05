Іспанія

Український форвард подякував за підтримку.

Напередодні стало відомо про те, що нападник збірної України та Жирони Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем в іспанській Ла Лізі за підсумками грудня 2023 року.

26-річний українець, який забив у минулому місяці чотири голи в чотирьох матчах чемпіонату Іспанії, подякував вболівальникам за підтримку.

"Привіт, вболівальники Жирони. Дякую вам за підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом. Вперед!" — сказав Артем Довбик у відеозверненні в офіційному акаунті Жирони у Twitter (X).

🌟 Artem Dovbyk is December’s 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 in #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/e9oPYuPDfy — Girona FC (@GironaFC_Engl) January 5, 2024

У поточному сезоні Ла Ліги Артем Довбик

, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів у 18 проведених поєдинках.