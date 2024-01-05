Український форвард подякував за підтримку.
Артем Довбик, Getty Images
05 січня 2024, 21:51
Напередодні стало відомо про те, що нападник збірної України та Жирони Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем в іспанській Ла Лізі за підсумками грудня 2023 року.
26-річний українець, який забив у минулому місяці чотири голи в чотирьох матчах чемпіонату Іспанії, подякував вболівальникам за підтримку.
"Привіт, вболівальники Жирони. Дякую вам за підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом. Вперед!" — сказав Артем Довбик у відеозверненні в офіційному акаунті Жирони у Twitter (X).
У поточному сезоні Ла Ліги Артем Довбик наразі є найкращим гравцем турніру за системою гол+пас, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів у 18 проведених поєдинках.