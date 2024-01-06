Іспанія

Форвард ніде не може знайти собі місця.

Португальський нападник Гонсалу Гедеш свого часу в 2017 році переходив із лісабонської Бенфіки до французького Парі Сен-Жермен за 30 млн євро та мав дуже великі амбіції згодом увірватись до переліку провідних гравців світу.

Ще більше за нього вже за півтора роки заплатила іспанська Валенсія, 40 млн євро, однак нічого доброго з того не вийшло.

Разом із внутрішніми проблемами "кажанів", Гедеш потрапив до золотої клітки, із якої вибрався лише в 2022 році, коли за 32,6 млн євро перейшов до англійського Вулвергемптона.

Однак АПЛ виявилась для португальця занадто незвичною, і в підсумку він повернувся туди, де все починалось — до Бенфіки на правах оренди.

Ця угода має завершитись лише влітку, проте іспанський Вільярреал, відповідно до повідомлень місцевої преси, останніми днями активно взявся опрацьовувати питання можливого трансферу Гонсалу.

"Жовта субмарина" так само пропонує короткочасну угоду 27-річиному футболісту, проте гарантує значно більшу ігрову практику, аніж той мав у Бенфіці.

Гедеш провів 13 матчів (272 хвилини), віддавши дві гольові передачі.