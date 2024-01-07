Іспанія

Новачок Баварії дав перше розлоге інтерв’ю в новому клубі.

Іспанський фланговий нападник Гранади Браян Сарагоса ще перед початком зимового трансферного вікна підписав контракт із мюнхенською Баварією, що забезпечить його клубу 13 млн євро.

Однак до завершення поточного сезону 22-річний виконавець гратиме на правах оренди за клуб із Ла Ліги.

Цікаво, що подібне рішення було ініціативою суто самого футболіста, що знайшло схвальний відгук у представників "Рекордмайстера" та підтримало вболівальників Гранади на тлі можливого відходу одного з лідерів команди посеред сезону, у якому колектив бореться за виживання в "елітному" дивізіоні.

Сарагоса напередодні дав розлоге інтерв’ю з цього приводу.

"Під час переговорів з відповідальними за процес трансферу особами я пояснив, що хочу перейти до Баварії, але водночас хочу залишитись у Гранаді до кінця сезону. Тому що це клуб, який я люблю, і я хочу переконатись, що він залишиться в Ла Лізі до того, як я піду.

Боси Баварії тоді сказали, що я дуже порядний хлопець, і що такий учинок є дуже добрим, і вони підтримають мене в моїх планах.

Ми, футболісти, усього лишень люди. У 22 роки нелегко пережити все, що я пережив за останній місяць: спочатку виклик до національної збірної, а потім підписання контракту з одним з найбільших клубів світу.

Сподіваюся, що люди в Гранаді це розуміють. Можу пообіцяти їм, що я повністю віддаватимусь справі, і ми досягнемо нашої мети.

Я беру уроки німецької мови вже два тижні. Приватний вчитель приходить до мене додому три дні на тиждень. Я хочу поїхати до Мюнхена, знаючи основи мови, щоб бути якомога краще підготовленою до завдань, які там будуть. Поки що мені трохи важко, але я впораюсь.

Зараз я тільки хочу допомогти зберегти Гранаду в першому дивізіоні, а потім уже з нетерпінням чекатиму на поїздку до Мюнхена, щоб виграти там титули", — заявив іспанський виконавець.

Браян у поточному сезоні забив шість голів та віддав дві гольові передачі в 18 матчах, що допомогло йому дебютувати за збірну Іспанії.