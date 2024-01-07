Новачок Баварії дав перше розлоге інтерв’ю в новому клубі.
Браян Сарагоса, Getty Images
07 січня 2024, 11:47
Іспанський фланговий нападник Гранади Браян Сарагоса ще перед початком зимового трансферного вікна підписав контракт із мюнхенською Баварією, що забезпечить його клубу 13 млн євро.
Однак до завершення поточного сезону 22-річний виконавець гратиме на правах оренди за клуб із Ла Ліги.
Цікаво, що подібне рішення було ініціативою суто самого футболіста, що знайшло схвальний відгук у представників "Рекордмайстера" та підтримало вболівальників Гранади на тлі можливого відходу одного з лідерів команди посеред сезону, у якому колектив бореться за виживання в "елітному" дивізіоні.
Сарагоса напередодні дав розлоге інтерв’ю з цього приводу.
"Під час переговорів з відповідальними за процес трансферу особами я пояснив, що хочу перейти до Баварії, але водночас хочу залишитись у Гранаді до кінця сезону. Тому що це клуб, який я люблю, і я хочу переконатись, що він залишиться в Ла Лізі до того, як я піду.
Боси Баварії тоді сказали, що я дуже порядний хлопець, і що такий учинок є дуже добрим, і вони підтримають мене в моїх планах.
Ми, футболісти, усього лишень люди. У 22 роки нелегко пережити все, що я пережив за останній місяць: спочатку виклик до національної збірної, а потім підписання контракту з одним з найбільших клубів світу.
Сподіваюся, що люди в Гранаді це розуміють. Можу пообіцяти їм, що я повністю віддаватимусь справі, і ми досягнемо нашої мети.
Я беру уроки німецької мови вже два тижні. Приватний вчитель приходить до мене додому три дні на тиждень. Я хочу поїхати до Мюнхена, знаючи основи мови, щоб бути якомога краще підготовленою до завдань, які там будуть. Поки що мені трохи важко, але я впораюсь.
Зараз я тільки хочу допомогти зберегти Гранаду в першому дивізіоні, а потім уже з нетерпінням чекатиму на поїздку до Мюнхена, щоб виграти там титули", — заявив іспанський виконавець.
Браян у поточному сезоні забив шість голів та віддав дві гольові передачі в 18 матчах, що допомогло йому дебютувати за збірну Іспанії.