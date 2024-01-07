Іспанія

Організатори змагань підклали свиню каталонському колективу.

Португальський нападник Жоау Феліш тривалий час зазнавав великого тиску через вартість розміром у 127,2 млн євро свого трансферу з лісабонської Бенфіки до мадридського Атлетіко в 2019 році й транзитом через лондонський Челсі зрештою опинився в оренді в каталонській Барселоні.

Під керівництвом Хаві справи в 24-річного виконавця йдуть доволі непогано, проте будь-яка тимчасова угода рано чи пізно має завершитись, і з наближенням цього моменту з’являється дедалі більше чуток навколо португальця.

А останні новини ще й завдають удару по фінансовій стабільності його нинішнього клубу.

Річ у тім, що Ла Ліга навідріз відмовилась вірити в те, що за сезон виступів у Барселоні Феліш отримає всього 400 тис. євро.

І, заради дотримання фінансового фейр-плей, у останньому звіті просто помножила цю цифру одразу в десять разів, що миттєво вибило "блаугранас" із стану балансу заробітних плат.

Миттєвих наслідків через це для Барси не передбачається, проте перед початком нового сезону вона матиме черговий головний біль під час спроби взяти Жоау в чергову оренду.

Тим часом Феліш забив шість голів і віддав три гольові передачі в 21 матчі.