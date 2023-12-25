Іспанія

Потрібен португалець каталонському клубу?

Нещодавно з'явилася інформацію, що Барселона хоче продовжити оренду Жоау Феліша, тільки тепер додатково прописати право викупу португальця. Відповідь Атлетіко не змусила на себе довго чекати.

Як повідомляє Relevo, Атлетіко не розраховує на Феліша, але не прийме нинішні умови угоди. "Матрацники" вимагатимуть не менше 15 мільйонів євро за нову оренду гравця, до договору також має бути включений пункт про подальший викуп – в ідеальному для Атлетіко випадку ця умова буде обов'язковою.

Цього сезону, Жоау Феліш зіграв за Басрселону 20 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Хаві не впевнений у доцільності викупу Феліша.