Іспанія

Клуб може виконати нові переходи для підсилення складу цієї зими.

Барселона може підписати когось у зимове трансферне вікно на проблемні позиції - повідомляє Sport.

Президент Жоан Лапорта веде перемовини з мексиканським та арабським інвестиційним фондом щодо нової угоди, і в клубі є впевненість, що вони зможуть закрити її в майбутньому.

У випадку успішної реалізації цієї мети в Барселони з'являться гроші на придбання трьох нових гравців, одним з яких називається Алейш Гарсія.

Окрім того, клуб може також підписати ще когось і закрити проблемні позиції у обороні і атаці, наразі конкретні прізвища не називаються.