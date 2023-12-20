Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 20 грудня 2023 року, 20:00.
Барселона — Альмерія, getty images
20 грудня 2023, 22:59
У рамках 18 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала на своєму полі Альмерію та здобула непросту перемогу.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, проте саме "блаугранас" у підсумку вдалося вирвати три очки у заключному відрізку матчу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Альмерія в 18 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Барселона — Альмерія 3:2
Голи: Рафінья, 34, Роберто, 60, 83 — Баптістао, 40, Едгар, 71
Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Крістенсен (Кунде, 46), Бальде — Гюндоган, Роберто, Фермін (Ромеу, 67) — Рафінья (Ямал, 76), Левандовські, Феліш (Ферран, 46).
Альмерія: Машиміану — Посо (Мендес, 64), Чумі, Едгар, Монтес, Акьєме — Аррібас, Лопі, Баба, Рамазані (Ембарба, 77) — Баптістао (Лазаро, 77).
Попередження: Рафінья, Крістенсен, Араухо — Посо, Лопі, Баба