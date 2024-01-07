Каталонський клуб вивчає такий варіант подій.
АНДРЕАС КРІСТЕНСЕН, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 20:55
Андрес Крістенсен може залишити Барселону влітку, повідомляє Sport
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За інформацією джерела, трансфер не станеться взимку, але влітку дуже ймовірний.
Барселона хоче придбати захисника Бетіса Чаді Ріада, а для цього їм потрібні кошти. Трансферна вартість Крістенсена оцінюється приблизно в 40 мільйонів євро.
За чутками, у гравці зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.
Цього сезону Андреас провів 19 матчів за Барселону: на його рахунку один асист.