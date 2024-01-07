Іспанія

Каталонський клуб вивчає такий варіант подій.

Андрес Крістенсен може залишити Барселону влітку, повідомляє Sport

За інформацією джерела, трансфер не станеться взимку, але влітку дуже ймовірний.

Барселона хоче придбати захисника Бетіса Чаді Ріада, а для цього їм потрібні кошти. Трансферна вартість Крістенсена оцінюється приблизно в 40 мільйонів євро.

За чутками, у гравці зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Цього сезону Андреас провів 19 матчів за Барселону: на його рахунку один асист.