Можливо, француз все ж таки визначився зі своїм майбутнім.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
08 січня 2024, 00:46
Кіліан Мбаппе вирішив залишити ПСЖ улітку 2024 року, повідомляє Foot Mercato
.
За інформацією джерела, нападник кілька днів тому домовився з Реалом про трансфер і наступного сезону стане гравцем мадридського клубу.
При цьому в четвер Кіліан заявив
, що ще не визначився зі своїм майбутнім.
У поточному сезоні Мбаппе провів 16 матчів у французькій Лізі 1: на його рахунку 18 голів та 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе став найкращим бомбардиром ПСЖ у Кубку Франції
.