Іспанія

Можливо, француз все ж таки визначився зі своїм майбутнім.

Кіліан Мбаппе вирішив залишити ПСЖ улітку 2024 року, повідомляє Foot Mercato

За інформацією джерела, нападник кілька днів тому домовився з Реалом про трансфер і наступного сезону стане гравцем мадридського клубу.

При цьому в четвер Кіліан заявив , що ще не визначився зі своїм майбутнім.

У поточному сезоні Мбаппе провів 16 матчів у французькій Лізі 1: на його рахунку 18 голів та 2 асисти.