Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 7 січня 2024 року, 22:00.
Картахена — Валенсія, getty images
08 січня 2024, 12:59
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Валенсія здобула перемогу над Картахеною за підсумками додадкового часу.
На четвертій хвилині клуб із другого дивізіону Іспанії повів у рахунку, проте у підсумку "кажанам" вдалося уникнути сенсації та перемогти у цьому матчі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Картахена — Валенсія в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:
Картахена — Валенсія 1:2
Голи: Ортуньо, 4 — Канос, 73, Гая, 106.
Валенсія: Доменек, Тьєррі Коррейя, Озкаджар, Москера, Хесус Васкес (Гая, 61), Гільямон (Яремчук, 46), Пепелу (Госальбес, 100), Франсіско Перес (Канос, 46), Герра, Марі (Дуро, 6) Дієго Лопес (Оторбі, 81).