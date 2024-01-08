Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 7 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Валенсія здобула перемогу над Картахеною за підсумками додадкового часу.

На четвертій хвилині клуб із другого дивізіону Іспанії повів у рахунку, проте у підсумку "кажанам" вдалося уникнути сенсації та перемогти у цьому матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Картахена — Валенсія в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Картахена — Валенсія 1:2

Голи: Ортуньо, 4 — Канос, 73, Гая, 106.

Валенсія: Доменек, Тьєррі Коррейя, Озкаджар, Москера, Хесус Васкес (Гая, 61), Гільямон (Яремчук, 46), Пепелу (Госальбес, 100), Франсіско Перес (Канос, 46), Герра, Марі (Дуро, 6) Дієго Лопес (Оторбі, 81).