Іспанія

Завершилися ще два поєдинки 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії у неділю, 7 січня, відбулися ще два поєдинки. Попереду — ще 8 сьогоднішніх матчів.

Сельта у виїзному поєдинку здобула путівку до наступного раунду турніру. Дублем відзначився грецький нападник клубу з Віго Дувікас.

Аморебьєта — Сельта 2:4

Голи: Хаурегі, 30, Р. Родрігес, 35 — М. Родрігес, 6, Жаїлсон, 49, Дувікас, 52, 75

Сельта: Вільяр — Васкес (Х. Родрігес, 88), Нуньєс, Жаїлсон, Санчес — де ла Торре (Альварес, 78), Дотор, Сотело, Сведберг, М. Родрігес (Перес, 87) — Дувікас

Три голи у другому таймі принеслі Мальорці перемогу у матчі проти Бургоса.

Бургос — Мальорка 0:3

Голи: Гонсалес, 63, Ларін, 74, Пратс, 81

Мальорка: Грейф — Лопес (Раїльйо, 64), Настасич, Копете — Гонсалес, Маскарель (Санчес, 54), Дардер, Ван дер Гейден (Фернандес, 87) — Ндіає (Родрігес, 63), Пратс, Л'ябрес (Ларін, 64)