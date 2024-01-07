Завершилися ще два поєдинки 1/16 фіналу турніру.
Аморебьєта - Сельта, Getty Images
07 січня 2024, 14:59
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії у неділю, 7 січня, відбулися ще два поєдинки. Попереду — ще 8 сьогоднішніх матчів.
Сельта у виїзному поєдинку здобула путівку до наступного раунду турніру. Дублем відзначився грецький нападник клубу з Віго Дувікас.
Аморебьєта — Сельта 2:4
Голи: Хаурегі, 30, Р. Родрігес, 35 — М. Родрігес, 6, Жаїлсон, 49, Дувікас, 52, 75
Сельта: Вільяр — Васкес (Х. Родрігес, 88), Нуньєс, Жаїлсон, Санчес — де ла Торре (Альварес, 78), Дотор, Сотело, Сведберг, М. Родрігес (Перес, 87) — Дувікас
Три голи у другому таймі принеслі Мальорці перемогу у матчі проти Бургоса.
Бургос — Мальорка 0:3
Голи: Гонсалес, 63, Ларін, 74, Пратс, 81
Мальорка: Грейф — Лопес (Раїльйо, 64), Настасич, Копете — Гонсалес, Маскарель (Санчес, 54), Дардер, Ван дер Гейден (Фернандес, 87) — Ндіає (Родрігес, 63), Пратс, Л'ябрес (Ларін, 64)
Нагадаємо, вчора, 6 січня, відбулися інші шість поєдинків
цього етапу Кубка Іспанії.