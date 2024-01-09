Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 8 січня 2024 року, 17:30.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Уніоністас де Саламанка з третього дивізіону країни сенсаційно пройшов Вільярреал, який представляє Ла Лігу.

Переможця цього протистояння визначала післяматчева серія пенальті, за підсумками якої гравці Уніоністас виявилися більш удачливими.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Уніоністас — Вільярреал в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Уніоністас де Саламанка – Вільярреал 1:1 (за пенальті 7:6)

Голи: Планас, 87 (з пенальті) – Ахомаш, 82

Вільярреал: Рейна — Альті, Куенка, Баї (Коклен, 69), Альберто Морено — Парехо (Лекович, 77), Комесанья, Баена (Терратс, 69) — Ахомаш (Трігейрос, 90), Жерар Морено, Моралес (Серлот, 69)