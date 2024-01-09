Іспанія

Мадридський клуб може піти на жертву.

Реал розгляне можливість продажу Вінісіуса Жуніора, якщо Кіліан Мбаппе нарешті перейде на Бернабеу влітку 2024, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, у разі підписання Мбаппе Реалу, можливо, доведеться піти на жертви.

І причиною цього є не перенасичення лінії нападу — влітку команду також посилить бразилець Ендрік, а фінансовий аспект. Мбаппе вимагатиме великих грошей, а Вінісіус — найцінніший актив Реалу на даний момент.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.