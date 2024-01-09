Іспанія

Найімовірніше, португалець залишить нинішню команду.

Барселона сумнівається у необхідності викупу Жоау Феліша, повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, збереження Феліша в команді наступного сезону не є пріоритетом для Хаві. Головний тренер Барселони не розраховує на португальця наступного сезона.

За чутками, за нову оренду Феліша Атлетіко вимагатиме у Барселони понад 15 млн євро – викуп у цьому випадку буде обов'язковим.

У поточному сезоні Ла Ліги Феліш провів 15 матчів, відзначившись 3 голами та 2 асистами.