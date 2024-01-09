Мадридський клуб хоче підписати лівого захисника.
АЛЬФОНСО ДЕВІС, GETTY IMAGES
09 січня 2024, 17:39
Реал готовий підписати Альфонсо Девіса влітку, повідомляє Sky Sport.
За інформацією джерела, скаут мадридського клубу Хуні Калафат переконує Девіса не продовжувати контракт з Баварією, який закінчується 2025 року. Керівництво Реала підтримує контакт із захисником останні кілька місяців і готове зробити офіційну пропозицію цього літа.
Зазначається, що переговори Девіса з Баварією про новий контракт ускладнюють запити футболіста із зарплати.
У поточному сезоні Девіс відзначився 3 асистами у 14 матчах Бундесліги.