Іспанія

Мадридський клуб хоче підписати лівого захисника.

Реал готовий підписати Альфонсо Девіса влітку, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, скаут мадридського клубу Хуні Калафат переконує Девіса не продовжувати контракт з Баварією, який закінчується 2025 року. Керівництво Реала підтримує контакт із захисником останні кілька місяців і готове зробити офіційну пропозицію цього літа.

Зазначається, що переговори Девіса з Баварією про новий контракт ускладнюють запити футболіста із зарплати.

У поточному сезоні Девіс відзначився 3 асистами у 14 матчах Бундесліги.