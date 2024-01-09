Англія

Клуб хоче посилити свою захисну лінію.

Фулгем хоче підписати Чаглара Сьоюнджю у зимове трансферне вікно - повідомляє ресурс Get Football.

Лондонський колектив зробив пропозицію Атлетіко Мадрид щодо підписання гравця і підсилення захисної лінії.

Також центральним захисником цікавиться Рома, яка хотіла би взяти його в оренду, але клуб АПЛ може оформити повноцінний трансфер, називається сума у 20 мільйонів євро.

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Чаглар не грає вагомої ролі у мадридській команді. Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.