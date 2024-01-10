Іспанія

Уругвайський центрбек висловився щодо свого майбутнього.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про відмову центрального захисника Рональда Араухо продовжувати контракт із Барселоною на тлі чуток про бажання мюнхенської Баварії його підписати.

24-річний уругваєць прокоментував цю інформацію, заявивши про свою зосередженість на виступах за каталонський клуб.

"Кожного трансферного вікна ми чуємо різні історії про мене. Вони також писали про Манчестер Юнайтед минулого літа.

Я зосереджений на Барселоні. Я роблю все можливе для Барси, на 100%. Носити капітанську пов’язку – це честь, я відчуваю відповідальність", — цитує слова Араухо журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів 18 поєдинків, в яких він забив один гол та заробив п'ять попереджень.